Суспільство

Україна повернула тіла ще 66 загиблих українських військових

22 Грудня 2023 15:47
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війна

На підконтрольну уряду України територію сьогодні повернено тіла (останки) 66 оборонців України.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

“Захід здійснено зусиллями співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України”, – йдеться у повідомлені.

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.


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