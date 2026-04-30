Україна перевіряє нову пропозицію Росії про “невелике перемірʼя”

Президент України Володимир Зеленський доручив з’ясувати деталі російської пропозиції щодо короткострокового припинення вогню. Київ наголошує, що виступає за тривалий мир, а не тимчасові паузи.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні. За його словами, українські представники мають зв’язатися з командою президента США, щоб отримати детальну інформацію про російську ініціативу.

Президент зазначив, що Україна прагне миру і продовжує необхідну дипломатичну роботу для завершення війни.

Реклама

Реклама

Він підкреслив, що необхідно з’ясувати, про що саме йдеться у пропозиції Росії — чи це короткострокова «тиша», наприклад на кілька годин для проведення параду в Москві, чи більш тривала ініціатива.

Зеленський наголосив, що позиція України полягає у необхідності довгострокового припинення вогню, гарантій безпеки для людей і досягнення сталого миру.

За його словами, Україна готова працювати над цим у будь-якому форматі, який буде ефективним і відповідатиме національним інтересам.

Напередодні президенти США та Росії Трамп і Путін провели телефонну розмову. Після неї глава Білого дому заявив журналістам, що Київ уже фактично «зазнав поразки у військовому плані», а війна в Україні може закінчитися раніше, ніж війна з Іраном.

Тут треба дещо пояснити. Трампу поставили запитання, яка війна, на його думку, закінчиться швидше — США та Ізраїлю проти Ірану чи Росії проти України.

«Це дуже цікаве запитання… Можливо, вони на схожому часовому відрізку. Україна… У військовому плані вони вже зазнали поразки. Ви б не дізналися цього з фейкових новин, але у військовому плані — у них було 159 кораблів, кожен із них уже на дні», — заявив Трамп.

Ймовірно, у своїй заяві президент США переплутав Україну та Іран, адже надводний флот України обмежений. Нещодавно Трамп у своїй соцмережі Truth Social уже писав про те, що США повністю потопили іранський флот зі 159 кораблів.

За словами Трампа, у розмові з Путіним він також «запропонував невелике перемир’я». Раніше помічник президента РФ Ушаков заявляв, що саме Путін наполягав на припиненні вогню під час святкування Дня Перемоги в Москві, а Трамп на це «позитивно відреагував».