Економіка

Україна передавала надлишки електроенергії Польщі — Міненерго

5 Березня 2024 11:09
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електроенергія
Лінія електропередач / Фото: УНІАН

Станом на ранок 5 березня електроенергії, яку виробляють українські електростанції достатньо для покриття потреб споживачів. Графіки відключень світла не застосовуються.

На поточну добу прогнозується експорт електроенергії до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини загальним обсягом до 13 393 МВт-год, імпорт передбачається обсягом до 76 МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У відомстві також поінформували, що вчора, 4 березня, в енергосистемі України виник профіцит електроенергії. На запит “Укренерго” надлишки передавалися до Польщі загальним обсягом 246 МВт-год (з 13:00 до 16:00 години). Загалом у резерві є 10 енергоблоків і 2 корпуси ТЕС і ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби.


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