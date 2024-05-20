Україна отримає від Іспанії новий оборонний пакет з танками Leopard

Іспанія виділить новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та різні боєприпаси.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання контактної групи у форматі “Рамштайн”, передає El Mundo.

За її словами, постачання має відбутися наприкінці червня. Міністерка наголосила на важливих зусиллях, яких докладає Іспанія, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іспанія готує новий пакет допомоги Україні, підготовка якого може бути завершена до 30 червня.

Серед іншого журналісти вказували, що Україна має отримати 10 танків Leopard 2A4.