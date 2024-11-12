Україна і Фінляндія підписали кредитну угоду 

Міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр зовнішньої торгівлі й розвитку Фінляндії Вілле Тавіо підписали рамкову угоду щодо реалізації проєктів з відновлення та розвитку України, які будуть фінансуватися через програму Фінсько-українського інвестиційного фонду (ФУІФ).

Про це інформує Міністерство фінансів України.

Відповідно до умов угоди, у 2025 році планується виділення кредитів на суму до 50 мільйонів євро. Грантова частина становитиме щонайменше 35% від загальної вартості проєктів, що забезпечить вигідні умови фінансування.

Міністр Фінляндії зазначив, що головними напрямками для інвестицій і відбудови стануть енергетика, освітня сфера, інфраструктура, цифрові технології та аграрний сектор.