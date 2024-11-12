Економіка

Україна і Фінляндія підписали кредитну угоду 
12 Листопада 2024 19:40
читать на русском →
україна, фінляндія
Сергій Марченко та Вілле Тавіо / Міністерство фінансів

Міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр зовнішньої торгівлі й розвитку Фінляндії Вілле Тавіо підписали рамкову угоду щодо реалізації проєктів з відновлення та розвитку України, які будуть фінансуватися через програму Фінсько-українського інвестиційного фонду (ФУІФ).

Про це інформує Міністерство фінансів України.

Відповідно до умов угоди, у 2025 році планується виділення кредитів на суму до 50 мільйонів євро. Грантова частина становитиме щонайменше 35% від загальної вартості проєктів, що забезпечить вигідні умови фінансування.

Міністр Фінляндії зазначив, що головними напрямками для інвестицій і відбудови стануть енергетика, освітня сфера, інфраструктура, цифрові технології та аграрний сектор.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Листопада 2024 19:40

Україна і Фінляндія підписали кредитну угоду 
12 Листопада 2024 18:26

Шмигаль розповів про ключові особливості нової системи, що замінить МСЕК
12 Листопада 2024 17:40

Окупанти атакували Харків новим безпілотником «Молнія»
12 Листопада 2024 16:30

Окупанти атакували Харків дронами: є влучання в житловий будинок
12 Листопада 2024 16:21

Кабмін змінив порядок переведення військовослужбовців між частинами  
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки