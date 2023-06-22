Економіка

Україна і Британія уклали меморандум про створення Фонду  відновлення енергетики

22 Червня 2023 10:12
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британія, україна, енергетика

Велика Британія та Україна уклали меморандум про енергетичне партнерство та створення Фонду відновлення енергетики на 62 млн фунтів.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго в Telegram.

“Разом з державним міністром з питань Європи МЗС Великої Британії Лео Докерті підписали Меморандум про Енергетичне партнерство між нашими країнами.

Буде створено Фонд інновацій “InnovateUkraine” у розмірі 62 млн фунтів стерлінгів”, – написано  у повідомленні.

Основною метою є посилення енергетичної безпеки. Початковий внесок становитиме 10 млн фунтів стерлінгів, іншу частину спрямують частинами до 2025 року. Кошти підуть на проєкти енергетичних інновацій, які прискорять процес реконструкції та відновлення української енергетичної інфраструктури, додали в міністерстві.

Згідно з меморандумом, британська сторона надасть підтримку Міненерго в межах нового партнерства з чистої енергії та продовжить підтримку програми “Стійкість та енергетична безпека України” (“URES”).


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