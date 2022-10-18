Політика

Україна готова розірвати дипломатичні відносини з Іраном

18 Жовтня 2022 16:12
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іран

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні вніс на розгляд президента Володимира Зеленського пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном – через постачання іранської зброї Росії. Йдеться про дрони Shahed, які російська армія перейменувала на “Герань” і атакувала ними Київ та інші міста.

Кулеба заявив, що рівень відносин з Іраном вже знижено до мінімального, акредитацію посла Ірану не продовжили, у посольстві дозволили залишитися працювати лише декільком людям.

Міністр сказав, що закликав країни ЄС запровадити санкції проти Ірану за допомогу Росії у вбивстві українців. “Жорсткі санкції проти Ірану – це особливо актуальне питання зараз, коли ми бачимо повідомлення про наміри іранської сторони передати балістичні ракети для використання проти українців, – заявив глава МЗС. – Дії Ірану – це підлість та брехня, яку ми не терпітимемо, адже всі ці дії Іран вчинив, паралельно розповідаючи нам, що він проти війни і не підтримуватиме зброєю жодну зі сторін”.

Раніше Іран заперечував, що постачав зброю Росії.


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