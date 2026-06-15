Удар по Києво-Печерській Лаврі та “Мистецькому арсеналу”: рятувальники показали наслідки атаки РФ

У Києві після нічної російської атаки рятувальники ліквідовують наслідки ударів на території Києво-Печерської лаври та “Мистецького арсеналу”. Внаслідок обстрілу загорілися дах Успенського собору та будівля музейного комплексу.

Про це повідомили в ДСНС України.

Площа пожежі на даху Успенського Собору складає близько 800 кв. м. Також сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу “Мистецький арсенал” на площі 1000 кв. м.

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Як повідомила віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики Тетяна Бережна, оцінити масштаб пошкоджень можна буде після завершення ліквідації наслідків.

Тетяна Бережна нагадала, що Києво-Печерська лавра входить до переліку об’єктів, які перебувають під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року.

За її словами, атака на такий об’єкт є одним із найтяжчих злочинів проти світової культурної спадщини.