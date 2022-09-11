Учора Сили оборони збили три літака і знищили 400 рашистів

Генштаб ЗСУ оновив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2154 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,
- артилерійських систем – 1263 (+4) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
- літаків – 242 (+3) од,
- гелікоптерів – 213 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
- крилаті ракети ‒ 216 (+1),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 117 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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