Політика

Учора Сили оборони збили три літака і знищили 400 рашистів Генштаб ЗСУ оновив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2154 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,

артилерійських систем – 1263 (+4) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 162 (+0) од,

літаків – 242 (+3) од,

гелікоптерів – 213 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),

крилаті ракети ‒ 216 (+1),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 117 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Поділитися:



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