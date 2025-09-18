У Запоріжжі викрили подружжя російських агентів, яке планувало вчинити теракт проти військових

Контррозвідка СБУ запобігла теракту в Запоріжжі — подружжя, завербоване російськими спецслужбами планувало підірвати українських військових.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“На замовлення ворога фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля місця перебування військових або на маршрутах їхнього пересування містом. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали терористів о 5 ранку, коли ті прямували з вибухівкою до місця запланованого теракту”, – йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, чоловік працював різноробочим, а його дружина — касиркою на заправці. На російське замовлення пара мала знайти скупчення військових, погодити “ціль” із куратором та виготовити вибухівку.

СБУ повідомила подружжю про підозру за замах на теракт за попередньою змовою (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.