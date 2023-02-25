У Європі шукають спосіб підштовхнути Україну до переговорів з РФ, бо втрачають віру і ресурси, – WSJ

Німеччина, Франція та Британія бачать зміцнення зв’язків між НАТО та Україною як спосіб заохотити Київ розпочати мирні переговори з Росією пізніше цього року, заявили представники трьох урядів, оскільки деякі із західних партнерів Києва дедалі сумніваються щодо його здатності відвоювати всю її територію.

Про це пише The Wall Street Journal.

Минулого тижня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оприлюднив план угоди про надання Україні значно ширшого доступу до сучасного військового обладнання, зброї та боєприпасів, щоб захистити себе після закінчення війни. Він сказав, що цей план має бути включений до порядку денного щорічної зустрічі Організації Північноатлантичного договору в липні.

Через рік війни Париж і Берлін також підтримують цю ініціативу, і всі три уряди бачать у ній спосіб підвищити довіру України та дати уряду стимул почати переговори з Росією, заявили офіційні особи Франції, Німеччини та Британії.

Серед політиків у Великій Британії, Франції та Німеччині є сумніви в тому, що Україна зможе вигнати росіян зі східної України та Криму, які Росія контролює з 2014 року, і віру в те, що Захід може лише допомогти підтримувати Військові зусилля так довго, особливо якщо конфлікт зайде в глухий кут.

«Ми постійно повторюємо, що Росія не повинна перемогти, але що це означає? Якщо війна триватиме досить довго з такою інтенсивністю, втрати України стануть нестерпними. І ніхто не вірить, що вони зможуть повернути Крим», – сказав високопоставлений французький чиновник.

Такі розмови різко контрастують із публічними коментарями цього тижня президента Байдена та інших західних лідерів, які закликали до єдності , щоб протистояти тому, що вони назвали російською агресією. Ніхто не згадував про перспективу найближчим часом початку переговорів Києва з Москвою.