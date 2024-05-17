Політика

У Європейському Союзі заборонили низку російський ЗМІ

17 Травня 2024 16:19
Євросоюз
Засідання Ради ЄС / Фото: Getty Images

Рада ЄС призупиняє мовлення російських пропагандистських медіа: “РИА Новости”, газети “Известия”, Російської газети, а також псевдочеського сайту Voice of Europe.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що ці засоби масової інформації перебувають під постійним прямим чи опосередкованим контролем керівництва Російської Федерації та відіграють важливу роль у розгортанні та підтримці агресивної війни Росії проти України та дестабілізації сусідніх країн.

При цьому, відповідно до Хартії основоположних прав, узгоджені заходи не перешкоджатимуть цим ЗМІ та їхнім співробітникам здійснювати в ЄС діяльність, окрім телемовлення, наприклад дослідження та інтерв’ю.


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