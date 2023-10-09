У військкоматі Чернівців побили чоловіка на очах у поліції

У Чернівецькому обласному центрі комплектування проводять службову перевірку через відео з побиттям чоловіка у приміщенні центру. Подія трапилась торік 31 липня. Через це раніше відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в обласному центрі комплектування.

Редакції Суспільного анонімно надіслали відео з камер спостереження в приміщенні ТЦК. Повідомили, що невідомий викликав поліцію у комендантську годину через нібито знущання з тварини. Коли виклик не підтвердився, чоловіку, який жив за адресою виклику, сказали взяти документи та проїхати з патрульними – куди саме, не повідомили.

За інформацією анонімного джерела, патрульні привезли чоловіка до Чернівецького міського центру комплектування. Там були троє працівників центру та сторонні люди. У присутності патрульних вони, за даними джерела, вчиняли фізичне та психологічне насилля над чоловіком, аби він підписав повістку.

Наступного дня було відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Номер провадження, який вказав анонім, збігається з номером провадження у єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Водночас у центрі комплектування стверджують, повідомлень щодо кримінального провадження до них не надходило. Наразі у центрі проводять службову перевірку, щоб з’ясувати обставини події.

“Керівництво Чернівецького обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України та проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП”, – йдеться у повідомлення.