У вересні Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії з початку року

З початку 2023 року Україна у вересні експортувала рекордний обсяг електроенергії – 111,1 тисяч МВт·год у Словаччину та Молдову, повідомляє портал відкритих даних про енергетику Energy Map.

За результатами місяця 60% електроенергії надійшло до Словаччини (66,7 тис. МВт·год), 40% – до Молдови (44,4 тис. МВт·год).

“Якщо порівнювати із серпнем, коли відповідного постачання було вкрай мало, лише 0,2 тис. МВт·год, експорт зріс у 544 рази! Проте порівняно з торішнім вереснем (419,8 тис. МВт·год) – поменшав майже вчетверо”, – зазначили в Dixi Group.

Водночас імпорт електроенергії у минулому місяці сягнув 23,8 тис МВт·год: 77% (18,4 тис. МВт·год) надійшло зі Словаччини; 23% (5,4 тис. МВт·год) – із Молдови.

Аварійну допомогу Україна не залучала, але застосовувала обмеження виробників із відновлювальних джерел енергії.