Економіка

У трьох областях є перебої з електропостачанням

26 Грудня 2023 11:11
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електроенергія

Через негоду в Україні знеструмлено 52 населених пункти, найбільше в Донецькій, Тернопільській і Хмельницькій областях, обмеження електропостачання не застосовується.

Ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована, повідомили у прес-службі Міненерго. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

Донецька область

Через негоду залишаються без електропостачання 16 населених пунктів. За добу заживили 11 населених пунктів (25,7 тисячі точок обліку). Через бойові дії без світла — близько 128 тисяч споживачів у 148 населених пунктах. Працюють 73 аварійно-відновлювальні бригади, 91 одиниця техніки.

Хмельницька область

У результаті несприятливих метеоумов без світла 16 населених пунктів — 1,8 тисячі споживачів.

Тернопільська область

Внаслідок негоди знеструмлено 14 населених пунктів — 1,1 тисячі клієнтів.

Харківська область

Через негоду залишаються без світла 4 населених пункти — 173 абоненти. За добу заживили 305 споживачів. У результаті бойових дій без напруги близько 16 тисяч точок обліку. Наразі відбувається огляд нових пошкоджень у трьох громадах.

Сумська область

Внаслідок несприятливих погодних умов без напруги 2 населених пункти (72 споживачі). Всього без світла 56 населених пунктів — 2,2 тисячі абонентів.

Дніпропетровська область

Внаслідок бойових дій без світла 3 споживачі, через технічні причини — 34 абоненти. Запорізька область Через технічні причини знеструмлено 4 населених пункти (1,3 тисячі абонентів). За добу підключено 2,5 тисячі споживачів. Внаслідок обстрілів залишається без світла 63 населених пункти (5,6 тисячі точок обліку).

Херсонська область

В обласному центрі заживили 361 споживача, однак після нового обстрілу знеструмлено майже 500 клієнтів. Всього в місті без світла — 4,9 тисячі абонентів. В області без напруги 45 населених пунктів — 26,4 тисячі точок обліку.

Чернігівська область

У результаті бойових дій знеструмлено 22 населених пункти (майже 2 тисячі точок обліку), через технічні причини — 4 населених пункти, 115 абонентів.


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