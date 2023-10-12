Кримінал

У тернопільському військкоматі катували чоловіків: двом військовим повідомили про підозру

12 Жовтня 2023 15:27
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мобілізація

Правоохоронці повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського ТЦК та СП через побиття мобілізованих.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Повідомляється, що правоохоронці зібрали достатньо доказів протиправних дій співробітників ТЦК. Зокрема, вони встановили, що близько 22:00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовими зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

Військові встановили, що чоловік народився у російському Мурманську, хоча і є громадянином України. Після цього вони запропонували йому проїхати до військкомату. Тернополянин відмовився.

Потім військові силоміць заштовхали чоловіка до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК.

Згодом його та іще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. На відео, яке потрапило до соцмереж, видно, як солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.

Встановлено, що побиттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловіки намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий скерував до поліції.

Повідомляється, що командиру відділу охорони та солдату-гранатометнику повідомлено про підозру у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК).

Крім того, солдату-гранатометнику також повідомили про підозру у незаконному позбавлені волі людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань (ч. 2 ст. 146 КК ).

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів підозрюваним та відсторонення їх від займаних посад.


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