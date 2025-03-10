У США розбився легкий літак з п’ятьма людьми на борту (фото, відео)

Одномоторний літак з п’ятьма людьми на борту розбився і загорівся на стоянці пансіонату для літніх людей біля аеропорту в передмісті Пенсильванії. Авіакатастрофа сталася 9 березня.

Про це пише Associated Press.

За даними поліції, авіатроща сталася неподалік аеропорту Ланкастера в місті Манхейм – літак впав на парковку для пенсіонерів. Вогонь охопив уламки та кілька автомобілів. За словами свідків, літак ледь не влучив у триповерховий пансіонат для літніх людей.

На місце прибула пожежна машина з аеропорту. Федеральне управління цивільної авіації підтвердило, що на борту Beechcraft Bonanza було п’ятеро людей.

Усі постраждалі були доставлені до лікарень. За даними поліції, ніхто з людей на землі не постраждав.