У Східному угрупуванні розповіли, чи буде відведення військ із Бахмута

Станом на суботу, бойові дії велися навколо Бахмута, у селах Васюківка та Дубово-Василівка на північ від міста, а також у селах Іванівське та Богданівка на захід від нього.

Росія не взяла під контроль місто Бахмут на Донеччині, масового відведення звідти українських військ не відбувається, розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі CNN.

“Бої в Бахмуті ведуться більше на околицях, а саме місто контролюється українськими Силами оборони: Збройними силами України, Прикордонною службою та Національною гвардією… Масового відведення українських військ також не відбувається”, – розповів він.

У відповідь на повідомлення про виведення деяких підрозділів Череватий зазначив, що українські війська проводять контрольовану, планову ротацію позицій у Бахмуті.

“Лише поблизу Бахмута відбувся 21 ворожий обстріл із застосуванням різних артилерійських систем та РСЗВ, а також 9 бойових зіткнень. Всього на цьому фронті відбувся 131 обстріл та 38 бойових зіткнень”, – повідомив Череватий.

За його словами, понад 150 російських військовослужбовців загинули, 239 отримали поранення, троє потрапили у полон.