У РФ заявили про атаку українських БпЛА на нафтобазу та вибухи в Бєлгороді

В ніч на 9 травня нібито українські безпілотники атакували нафтобазу в селі Юрівка під російською Анапою Краснодарського краю, також, в Бєлгороді пролунали вибухи і зайнялися пожежі.

Про це повыдомляє російська служба ВВС, російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на оперштаб Краснодарського краю, російські телеграм-канали.

Спочатку росЗМІ і телеграм-канали повідомили, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою БпЛА.

Згодом російська влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.

У повідомленні оперативного штабу, зокрема, заначили: “Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів”.

У гасінні пожежі, згідно з цим повідомленням, беруть участь 62 людини і 20 одиниць техніки.

Пізніше російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежі в російському Бєлгороді, а також опублікували фото і відео.