У Повітряних силах пояснили довгі тривоги

Російсько-окупаційні війська наразі відпрацьовують дозаправлення в повітрі своїх літаків, через це повітряні тривоги стали тривати по 2,5–3 години.

Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемаратону «Єдині Новини».

Раніше російські винищувачі МіГ відпрацьовували зліт та посадку, тренувальні польоти передовсім. Також були півторагодинні тривоги — це час, за який МіГ-31 відпрацьовує пальне (тобто літає, поки не витратить усе) і повертається на базу.

«Ми десь із пів року й більше бачили тривоги по півтори години. Зараз ворог вдався до інших завдань. Це відпрацювання дозаправки в повітрі. Час перебування МіГа зростає удвічі. Зараз протяжність тривог більше ніж 2,5 години», — сказав Ігнат.

Він додав, що в МіГ-31 є різні модифікації. Так, наприклад, МіГ-31БМ не може нести ракети «Кинджал». Такі літаки розташовані у Криму, зокрема в «Бельбеку». росіяни використовують їх для інших засобів повітряного нападу.

А, наприклад, МіГ-31К безумовно є загрозою: «Особливо коли є інформація, що на борту є “Кинджал”. Скільки по часу? Якщо 1,5 години — це штатне відпрацювання пального, то з дозаправкою — ще годину-півтори можна додавати».

Ігнат наголосив: окрім зльотів МіГів і їх перебування в повітряному просторі, Повітряні сили також попереджають щодо загрози балістики тощо.