У понеділок — осіння прохолода і дощі, в Карпатах можливий мокрий сніг

Завтра, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди пройдуть невеликі дощі. Без опадів буде лише на півдні та сході в нічні години, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с, на північному сході вночі місцями пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8°, удень — +7…+12°. У південних областях тепліше: вночі +6…+11°, вдень +10…+15°.

У Карпатах прогнозують невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура там — від +2° до –3° уночі та +3…+8° вдень.