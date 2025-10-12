        Новини

        У понеділок — осіння прохолода і дощі, в Карпатах можливий мокрий сніг

        Сергій Бордовський
        12 Жовтня 2025 21:19
        читать на русском →

        Завтра, 13 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди пройдуть невеликі дощі. Без опадів буде лише на півдні та сході в нічні години, повідомляє Укргідрометцентр.

        Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с, на північному сході вночі місцями пориви до 15–20 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +3…+8°, удень — +7…+12°. У південних областях тепліше: вночі +6…+11°, вдень +10…+15°.

        Реклама
        Реклама

        У Карпатах прогнозують невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура там — від +2° до –3° уночі та +3…+8° вдень.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини