У Полтаві та Сумах окупанти вдарили по інфраструктурі Укрзалізниці та енергооб’єктах

У ніч на 7 жовтня російські окупанти вчергове вдарили по енергетиці та залізничній інфраструктурі України. Під масованими атаками опинилися Полтавська та Сумська області.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
У Полтаві під ударом перебували локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі, які вже ліквідували. Без постраждалих.
“Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків — Львів, Львів — Харків, Краматорськ — Львів — зараз усі у русі”, — йдеться в повідомленні.
Унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об’єкт — без світла залишалися понад тисяча осель у Полтаві та навколишніх населених пунктах.
У Сумах зафіксовані пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста.
Як уточнив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко, російські ударні БпЛА атакували Суми сьогодні вранці. Окупанти поцілили в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. Є пошкодження, зокрема у житловому секторі. Також є часткові знеструмлення.