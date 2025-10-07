У Полтаві та Сумах окупанти вдарили по інфраструктурі Укрзалізниці та енергооб’єктах

У ніч на 7 жовтня російські окупанти вчергове вдарили по енергетиці та залізничній інфраструктурі України. Під масованими атаками опинилися Полтавська та Сумська області.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У Полтаві під ударом перебували локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі, які вже ліквідували. Без постраждалих.

“Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків — Львів, Львів — Харків, Краматорськ — Львів — зараз усі у русі”, — йдеться в повідомленні.

Унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об’єкт — без світла залишалися понад тисяча осель у Полтаві та навколишніх населених пунктах.

У Сумах зафіксовані пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста.

Як уточнив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко, російські ударні БпЛА атакували Суми сьогодні вранці. Окупанти поцілили в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста. Є пошкодження, зокрема у житловому секторі. Також є часткові знеструмлення.