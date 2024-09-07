У неділю в Україні буде до +28°

Короткочасний дощ і гроза очікуються місцями на крайньому півдні України в неділю, 8 вересня, у більшості ж областей без опадів, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень на південному сході країни місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 8-13°, у південній частині країни та на Закарпатті 13-18°; вдень 23-28°.

У Києві 8 вересня без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 25-27°.

У понеділок, 9 вересня, вдень місцями короткочасний дощ і гроза очікуються на Лівобережжі та в Криму, на решті території також без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні та сході країни 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°.

У Києві 9 вересня без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 24-26°.