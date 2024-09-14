У неділю в низці областей України очікуються дощі

У західних, південно-західних і Житомирській областях у неділю, 15 вересня, короткочасні дощі, грози; на Вінниччині, Хмельниччині, Тернопільщині, Львівщині, вдень і в Одеській областях значні дощі; на решті територій без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°; у західних областях 9-14°; вдень 23-28°, у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях 18-23°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

У понеділок, 16 вересня, у південно-західній частині України хмарно з проясненнями, помірні, вночі місцями сильні дощі; на решті територій мінлива хмарність, без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°, на Закарпатті та Прикарпатті 13-18°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°.