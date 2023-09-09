Суспільство

У найближчі дві доби в Україні збережеться суха погода

9 Вересня 2023 20:59
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У неділю, 10 вересня, в Україні очікується суха погода без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9°, удень 18-23°. У західних та Одеській областях уночі 8-13°, удень 21-26°.

У Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, удень 20-22°.

У понеділок, 11 вересня, у всій країні, як і раніше, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10°, у західних і південних областях до 13°, удень 19-24°.

У Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, удень 22-24°.


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