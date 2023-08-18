Суспільство

У МОН відповіли, як буде відбуватись навчання в школах з 1 вересня

18 Серпня 2023 12:06
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В якій формі відбуватиметься освітній процес нового 2023/2024 навчального року в Україні залежить від того, чи має заклад облаштоване укриття. 

Однак навіть за наявності, воно може бути замалим для  усіх учнів школи, повідомляють в Міністерстві освіти і науки. 

Залежно від можливостей захисних споруд закладу, освітній процес може відбуватися в очній, дистанційній або змішаній формі. 

Відповідне рішення про формат навчання ухвалюють обласні військові адміністрації та керівництво освітніх закладів. 

“Якщо батьки не погоджуються з очною формою навчання, вони можуть обрати іншу форму здобуття освіти: дистанційну, сімейну (домашню), екстернатну”, – кажуть в міністерстві. 

Очна форма навчання 

Цей формат навчання запроваджується за умови, якщо укриття освітнього закладу може вмістити усіх учнів школи. 

У випадку, якщо місця не вистачає освітній процес можна організувати позмінно: упродовж дня, тижня, місяця або семестру.

Змішана форма 

У змішаній формі поєднується дистанційне та очне навчання. 

Практичні та лабораторні заняття можуть відбуватися в очному режимі, а лекційні – у дистанційному. 

У МОН додають, що освітній процес у початковій школі бажано проводити в очному режимі, з огляду на необхідність соціалізації дітей.


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