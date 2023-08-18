У МОН відповіли, як буде відбуватись навчання в школах з 1 вересня

В якій формі відбуватиметься освітній процес нового 2023/2024 навчального року в Україні залежить від того, чи має заклад облаштоване укриття.

Однак навіть за наявності, воно може бути замалим для усіх учнів школи, повідомляють в Міністерстві освіти і науки.

Залежно від можливостей захисних споруд закладу, освітній процес може відбуватися в очній, дистанційній або змішаній формі.

Відповідне рішення про формат навчання ухвалюють обласні військові адміністрації та керівництво освітніх закладів.

“Якщо батьки не погоджуються з очною формою навчання, вони можуть обрати іншу форму здобуття освіти: дистанційну, сімейну (домашню), екстернатну”, – кажуть в міністерстві.

Очна форма навчання

Цей формат навчання запроваджується за умови, якщо укриття освітнього закладу може вмістити усіх учнів школи.

У випадку, якщо місця не вистачає освітній процес можна організувати позмінно: упродовж дня, тижня, місяця або семестру.

Змішана форма

У змішаній формі поєднується дистанційне та очне навчання.

Практичні та лабораторні заняття можуть відбуватися в очному режимі, а лекційні – у дистанційному.

У МОН додають, що освітній процес у початковій школі бажано проводити в очному режимі, з огляду на необхідність соціалізації дітей.