Суспільство

У Міноборони спростовують свою причетність до закупівлі неякісної форми для військовослужбовців

11 Серпня 2023 21:12
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держзакупівлі, міноборони

Міністерство оборони не здійснювало закупівлю форми, що фігурує у кримінальній справі про заволодіння коштами, виділеними на закупівлю форменного одягу для підрозділів Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Про це Міноборони повідомило в Телеграмі.

Зазначається, що, за матеріалами слідства, у 2022 році між військовою частиною і швейною фабрикою були укладені договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців.

“Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов — не залучалися”, – заявили у відомстві.

У Міноборони підкреслили, що сповідують нульову толерантність до корупції та в усіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечують всебічне сприяння досудовому розслідуванню, а також проводять відповідні внутрішні перевірки.

Також наголошується, що, згідно із законом, особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, доки її вина не доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.


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