У мережі з’явилося фото підбитого російського корабля у Севастополі

У мережі опубліковано фото російського корабля, пошкодженого внаслідок нічної атаки на Севастополь.

Ймовірно, це великий десантний корабель проєкту 775 БДК-43 «Мінськ».

За непідтвердженою інформацією, після нічних прильотів серед членів екіпажів пошкоджених кораблів є загиблі.

Окупаційна влада Севастополя тим часом повідомляє, що пожежа на майданчику морського заводу імені Серго Орджонікідзе, «фактично ліквідована». А російське Міністерство оборони стверджує, що двоє пошкоджених внаслідок атаки корабля ВМФ «будуть повністю відновлені і продовжать бойову службу у складі своїх флотів».