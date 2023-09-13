Суспільство

У мережі з’явилося фото підбитого російського корабля у Севастополі

13 Вересня 2023 15:22
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У мережі опубліковано фото російського корабля, пошкодженого внаслідок нічної атаки на Севастополь.

Ймовірно, це великий десантний корабель проєкту 775 БДК-43 «Мінськ».

За непідтвердженою інформацією, після нічних прильотів серед членів екіпажів пошкоджених кораблів є загиблі.

Окупаційна влада Севастополя тим часом повідомляє, що пожежа на майданчику морського заводу імені Серго Орджонікідзе, «фактично ліквідована». А російське Міністерство оборони стверджує, що двоє пошкоджених внаслідок атаки корабля ВМФ «будуть повністю відновлені і продовжать бойову службу у складі своїх флотів».


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