У майбутнє разом із Sense Bank

Більшість клієнтів довіряють лише відомим та великим фінансовим установам з довгою історією та бездоганною репутацією. Безперечно, до цієї категорії відноситься і Sense Bank, заснований ще 1992 року. Всупереч зміні назви та іншим складностям, він продовжує займати провідні позиції у багатьох сегментах, залишаючись стійким та надійним. Sense Bank — це кращий банк України на думку 2,5 мільйона громадян, які продовжують залишатися його вірними клієнтами. Сьогодні не кожна фінансова установа може похвалитися такою аудиторією.

Які послуги надає Sense Bank?

Наші спеціалісти надають найширший спектр фінансових послуг. Сьогодні Sense Bank готовий запропонувати вам:

Електронний банкінг, платежі та перекази. Програма SuperApp дозволяє керувати своїми фінансами через смартфон або інший сумісний мобільний пристрій. Платіжні та кредитні картки. Вони відрізняються за тарифами, умовами та правилами використання. Кожен клієнт Sense Bank зможе підібрати потрібний варіант. Безконтактні платежі. Підтримка сервісів Apple Pay, Google Pay тощо. Кредити. Співробітники Sense Bank нададуть вам всю необхідну інформацію про умови, терміни та інше. Безліч банкоматів та відділень по всій Україні зі зручним графіком роботи. Інвестиції, депозити, поточні рахунки. Страхування, довідки, довіреності, можливості для самообслуговування та багато іншого.

У чому переваги Sense Bank?

Усвідомлений вибір — запорука подальшого добробуту, і ми розуміємо цю просту істину. Перерахуємо кілька цікавих фактів, які зможуть переконати вас розпочати співпрацю з Sense Bank:

ми входимо до топ-10 фінансових установ України;

понад 2 мільйони українців користуються нашим банківським додатком;

Sense Bank надає унікальну послугу цілодобового відеочату зі службою підтримки;

спільно з нашими клієнтами ми вже зібрали та відправили на потреби збройних сил України понад 250 млн гривень;

ми здобули безліч престижних нагород від FinAwards, The Banker, Global Finance та інших;

у нас є вигідні пропозиції для приватних осіб, малого, середнього та корпоративного бізнесу.

Наша особлива гордість — мобільний додаток, за допомогою якого клієнти можуть контролювати свої рахунки, відкривати ФОП, купувати військові облігації, купувати валюту та багато іншого. Це одна з головних причин, чому ми маємо право називати себе організацією майбутнього і з оптимізмом дивитися на перспективи свого розвитку. Понад 2 мільйони українців уже оцінили наші об’єктивні переваги. А ви все ще не з нами?