Суспільство

У Києві зрізали дуб, який містяни посадили у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

15 Грудня 2023 19:46
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київ

У Києві невідомі незаконно зрізали 12-річний дуб, який кияни висадили 13 грудня, аби вшанувати пам’ять столичного активіста і розвідника Романа Ратушного, який загинув у червні минулого року на Харківщині.

Злочин вчинили у ніч проти 15 грудня у Шевченківському районі Києва на вулиці Січових Стрільців 49, повідомляє “Київзеленбуд”.

Дерево простояло фактично два дні. На його місці зловмисники залишили лише невелику нижню частину стовбура.

“Дванадцятирічний дуб, наданий громадською організацією “Зберегти Квіти України”, мав стати символом боротьби за незалежність України та живим нагадуванням про ціну нашої свободи”, – наголошують у комунальному об’єднанні.

Повідомляється, що комунальники Шевченківського району та меценати звернулися до правоохоронців з проханням встановити та притягнути до відповідальності осіб, які знищили дуб.

“Кожне неправомірне видалення зелених насаджень столиці карається законом! Комунальне об’єднання закликає киян та гостей столиці бути свідомими та з повагою ставитися наших Героїв, які ціною власного життя наближають Україну до перемоги”, –  підкреслили у “Київзеленбуд”.


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