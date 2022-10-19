У Києві оголошено про початок опалювального сезону

Завтра, 20 жовтня, в столиці розпочнеться опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

В складних умовах воєнного стану в Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об”єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг.

Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали.

Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі.

Також важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання.

Заклади соціальної сфери ми розпочали підключати раніше – за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально.