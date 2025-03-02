Кримінал

У Києві нетверезий водій спричинив ДТП: троє пасажирів у лікарні
2 Березня 2025 13:25
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Правоохоронці затримали нетверезого водія KIA, який спричинив ДТП та травмував трьох своїх пасажирів / Фото Нацполіція
Правоохоронці затримали нетверезого водія KIA, який спричинив ДТП та травмував трьох своїх пасажирів / Фото Нацполіція

У Києві правоохоронці затримали 34-річного водія KIA, який у стані алкогольного сп’яніння спричинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої постраждали троє його пасажирів.

Аварія сталася близько другої години ночі на Берестейському проспекті. Чоловік не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою MAN, що рухалася в попутному напрямку.

Внаслідок удару травми отримали як сам водій, у крові якого виявили 2,1 проміле алкоголю, так і троє його пасажирів. Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

Порушника затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ – порушення правил дорожнього руху водієм у стані сп’яніння. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.


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