У Києві американський доброволець заплатив аферистам 3,2 млн грн за лазерну зброю проти БпЛА та ракет

У Києві двоє чоловіків обіцяли американському добровольцю ЗСУ виготовити “лазерну зброю” проти дронів та ракет за понад 3,2 млн гривень. Аферистам повідомлено про підозру у шахрайстві.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, у липні 2023 року 74-річний киянин та його 59-річний спільник представилися керівниками приватного підприємства, що спеціалізується на виготовленні та реалізації зброї. Вони повідомили американському добровольцю ЗСУ, що тестують лазерні пристрої, здатні «осліплювати» ворожі безпілотники та запропонували виготовити такий пристрій за 85 тис. доларів.

“З їхніх слів, новітня розробка начебто здатна збивати не лише безпілотники, а навіть балістичні ракети. Щоб їх пропозиція була переконливою, розробники продемонстрували пристрій, який, начебто з відстані близько 8 метрів пропалив крило “шахеда”, – розповіли в прокуратурі.

Від військового вони отримали частинами понад 3,2 млн гривень, втім обіцяної новітньої розробки чоловік так і не побачив. Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловіки не мали жодних технічних можливостей чи намірів виготовляти обіцяний пристрій.

Постраждалий – громадянин США українського походження, волонтер, засновник школи підготовки військовослужбовців в Україні. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ. В ході слідства військовому вже відшкодували 20 тис. доларів, вживаються заходи щодо повернення йому всієї суми грошей.

Дії підозрюваних кваліфіковано як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.