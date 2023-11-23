У Китаї поширюється невідоме респіраторне захворювання

У Китаї широко поширюється «недіагностоване респіраторне захворювання», яке призводить до пневмонії у дітей. У лікарнях по всій країні збираються великі черги, пише в четвер, 23 листопада, The Telegraph.

Зазначається, що зростання випадків захворювань почалося в жовтні. Спочатку китайська влада пов’язувала це зі скасуванням карантину Covid-19 і поширенням грипу та бактеріальних інфекцій.

Пізніше ситуація погіршилася. Глобальна система спостереження за спалахами захворювань Promed попереджає про епідемію «недіагностованої пневмонії» у дітей.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 23 листопада запросила в Пекіна детальну інформацію про зростання «недіагностованих» респіраторних захворювань, включно з результатами лабораторних досліджень і тенденціями в циркуляції відомих патогенів.

У китайській соціальній мережі Weibo публікують відео довгих черг у лікарнях у Сіані, Пекіні та інших великих містах. Медики попереджають батьків, що на лікування потрібно чекати до 13 години, а на прийом до лікаря можуть стояти близько 700 осіб.