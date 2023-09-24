У Курську під удар потрапили будівля ФСБ та НПЗ

Головне управління розвідки Міноборони України провело операцію в Курську, атакувавши дві цілі – будівлю управління ФСБ у центрі міста та нафтопереробний завод у районі аеродрому. Про це Українській правді заявило джерело у військовій розвідці.

За словами співрозмовника журналістів, у першому випадку було пряме влучення дрона в будівлю, в результаті другого почалася пожежа. Чіткої інформації про масштаби руйнувань чи постраждалих поки що немає, додало джерело.

Вранці 24 вересня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що у центральному окрузі Курська український дрон атакував адміністративну будівлю, трохи пошкодивши її дах.

Чиновник не уточнив, про який об’єкт йшлося, але журналісти, які проаналізували відео очевидців, дійшли висновку, що удар припав по будівлі обласного управління ФСБ.

Пізніше у місцевих пабликах з’явилися повідомлення про новий вибух у місті. Прес-служба губернатора заявила, що інформація не відповідає дійсності.

24 вересня Курськ відзначає День міста. Влада заявила, що не скасовуватиме святкові заходи на честь 991-річчя Курська.