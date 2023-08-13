У Криму вартовий застрелив контрактника

В окупованому Криму військовослужбовець із Московської області застрелив контрактника з Москви. Той зайшов на територію, що охоронялася, і не реагував на попереджувальні постріли.

За даними «Бази», у ніч на 12 серпня 45-річний рядовий із Красногорська Руслан М. стояв на варті на одній із позицій неподалік села Почетне. Якогось моменту на позиції зайшов невідомий чоловік. Руслан спитав у нього пароль, але той не відповів. Після цього Руслан зробив два постріли у повітря, але чоловік продовжував рух. Тоді караульний вистрілив на ураження.

Пізніше з’ясувалося, що загиблим виявився товариш по службі Руслана з тієї ж військової частини — 42-річний сержант Олексій Л.

Що він робив на території, що охороняється, поки невідомо. Наразі матеріали передано до військово-слідчого відділу.