Суспільство

У Краматорську оголошено триденну жалобу

29 Червня 2023 20:45
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краматорськ

У Краматорську три дні – 30 червня, 1 та 2 липня – оголошено траурними по 12 загиблих внаслідок ракетного удару по місту 27 червня.

Розпорядження про це підписав начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.


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