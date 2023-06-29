У Краматорську оголошено триденну жалобу

У Краматорську три дні – 30 червня, 1 та 2 липня – оголошено траурними по 12 загиблих внаслідок ракетного удару по місту 27 червня.
Розпорядження про це підписав начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
У Краматорську три дні – 30 червня, 1 та 2 липня – оголошено траурними по 12 загиблих внаслідок ракетного удару по місту 27 червня.
Розпорядження про це підписав начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
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