Кримінал

У Святогорську обстріляна пожежна частина, один рятувальник загинув

28 Лютого 2023 10:10
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Черговий обстріл призвів до ще однієї втрати у лавах ДСНС. У ніч на 28 лютого, внаслідок російської атаки у Краматорському районі Донецької області, сталося влучання у пожежно-рятувальну частину. Загинув молодший сержант служби цивільного захисту, фельдшер рятувального відділення Олександр Цуркан.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Будівля пожежного депо зазнала пошкоджень, також виведені з ладу авто рятувальників, зокрема ті, що використовуються для розмінування деокупованих територій Донеччини”, – йдеться у повідомленні.


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