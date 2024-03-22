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У Кейт Міддлтон діагностували рак

22 Березня 2024 20:36
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британія, хвороба
Кейт Міддлтон / Getty Images

У 42-річної принцеси Уельської діагностували рак. Наразі вона проходить курс хіміотерапії.

Про це вона повідомила у відеозверненні.

Принцеса Уельська, дружина спадкоємця британського престолу Вільяма, повідомила, що зараз вона проходить хіміотерапію на ранніх стадіях лікування. Онкологія була виявлена під час тестів, які зробили після операції на черевній порожнині.

Кейт Міддлтон не з’являлася на публіці з Різдва. Останні кілька тижнів ширилися спекуляції на тему її здоровʼя. Як повідомляли у Букінгемському палаці в січні, їй провели операцію та залишили в лондонській клініці на 13 діб. Деталі операції не розкривали, але вона була досить серйозна, адже принцесі знадобилася значна кількість часу в лікарні, а потім кілька місяців на відновлення.

На початку березня принц Вільям пропустив панахиду в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку на честь покійного короля Греції Костянтина. Він повідомив грецькій королівській родині, що не може бути присутнім на службі через особисту справу. Ця інформація спровокувала чутки, що “особиста справа” повʼязана з погіршенням стану здоровʼя його дружини.

Інформація про здоровʼя Кейт трималась у суворій таємниці. Букінгемський палац лише уточнив, що вона не зможе відновити свої обов’язки приблизно до Великодня. Вони також запевнили громадськість, що герцогині Уельській стає краще.


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