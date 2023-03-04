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У ISW припустили можливий відхід Сил оборони з Бахмута

4 Березня 2023 10:39
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ISW, бахмут

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що українські війська створюють умови для контрольованого відведення бойових дій з частин Бахмута. 

Приблизно з травня 2022 року російські війська вели бої за взяття Бахмута, міста з довоєнним населенням приблизно 70 000 осіб, і при цьому зазнали руйнівних втрат, повідомляється у звіті ISW.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка на північному сході Бахмута та один уздовж траси Хромове — Бахмут на захід від Бахмута.

Знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху Росії у східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу Росії з Бахмута на захід. 

Якщо українське військове командування визнає за необхідне відступити з Бахмута, воно, здійснить обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок міста. 


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