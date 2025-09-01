У готелі Луцька відмовилися селити військових

У Луцьку працівниця одного з готелів відмовила двом військовим у поселенні. У закладі вже перепросили, а співробітниці загрожує звільнення.

Обставини розповів військовослужбовець Ярослав Нищик.

За словами військового, разом із побратимом він повертався з Костянтинівки, хотіли переночувати в Луцьку. Вирішили зупинитися в готелі “Околиця”.

Коли співробітницю готелю запитали, чи є вільні місця там, вона спочатку проігнорувала військових, а на повторне запитання відповіла: “Можливо”.

На третє запитання військові почули категоричну відповідь: «Ні, не хочу, ми воєнних не селимо».

“Я киплю. Але дуже хочу поїсти й лягти спати. Кажу: “Пані, ми сьогодні виїхали з Донбасу. Цілий день в дорозі. Не подумайте, я ж не прошу безкоштовно. Ми заплатимо”, — ловлю себе в моменті, що я відверто вже принижуюсь. Я прошу в Луцьку, щоб мене за мої гроші нагодували й поклали спати. — “А мені яке діло”, — написав Нищик.

Як пише hromadske, директорка готелю Світлана Дерко заявила, що не одразу дізналася про цю ситуацію, а працівниця прокоментувала свою поведінку тим, що військові “здалися неадекватними”.

“Для мене це жах. Бо ми і волонтеримо, і допомагаємо військовим, і навіть, коли приїжджає хтось, безкоштовно поселяємо. За 25 років моєї роботи тут не було таких інцидентів, щоб ми комусь відмовили. Зрозуміло, що тут є людський фактор і директор має відповідати за всіх, але особисто за кожного відповідати не може”, — сказала Світлана Дерко.

Керівниця готелю попросила вибачення у військових. За її словами співробітницю, яка відмовила в поселенні, покарають або штрафом, або звільненням.