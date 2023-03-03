Суспільство

У Херсонській області близько 20 контрактників намагалися звільнитися

3 Березня 2023 20:59
16
читать на русском →
росія, херсон

Близько 20 російських військових-контрактників, дислокованих на Херсонщині, намагалися звільнитися з міркувань совісті. Усі вони отримали відмову від командування. Військові жалілися, що їм не дають відпочивати, вони постійно несуть службу на опорному пункті, і єдиний шанс відпочити – отримати поранення та потрапити до лікарні.

Телеграм-канал “Сірена” публікує фотографії рапортів військовослужбовців про звільнення. Усі вони належать до 126-ї окремої гвардійської бригади берегової охорони. За словами співрозмовника “Сирени”, який служить у тому самому підрозділі, рапорти написали приблизно 20 із 27 військових, які перебувають в одному з опорних пунктів російської армії в Херсонській області.

Він розповідає, що після того як військові подали рапорти, до них приїхали командири, яких військовослужбовці не бачили вже кілька місяців. Командування відповіло на прохання про звільнення відмовою, а також позбавило їх відпусток і пообіцяло, що тепер вони будуть у Херсонській області “безвилазно”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Березня 2023 20:02
37

Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги США для України
3 Березня 2023 21:18
0

Україна отримає від США портативні танкові мости
3 Березня 2023 19:13
20

Графіки відключення електроенергії на Харківщині скасовано
3 Березня 2023 18:40
68

Російським військам не вдається оточити Бахмут – Генштаб
3 Березня 2023 18:02
89

Майже 10 тис. росіян попросили, щоб їх узяли в полон
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
усі думки