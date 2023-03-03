У Херсонській області близько 20 контрактників намагалися звільнитися

Близько 20 російських військових-контрактників, дислокованих на Херсонщині, намагалися звільнитися з міркувань совісті. Усі вони отримали відмову від командування. Військові жалілися, що їм не дають відпочивати, вони постійно несуть службу на опорному пункті, і єдиний шанс відпочити – отримати поранення та потрапити до лікарні.

Телеграм-канал “Сірена” публікує фотографії рапортів військовослужбовців про звільнення. Усі вони належать до 126-ї окремої гвардійської бригади берегової охорони. За словами співрозмовника “Сирени”, який служить у тому самому підрозділі, рапорти написали приблизно 20 із 27 військових, які перебувають в одному з опорних пунктів російської армії в Херсонській області.

Він розповідає, що після того як військові подали рапорти, до них приїхали командири, яких військовослужбовці не бачили вже кілька місяців. Командування відповіло на прохання про звільнення відмовою, а також позбавило їх відпусток і пообіцяло, що тепер вони будуть у Херсонській області “безвилазно”.