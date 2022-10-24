У Херсоні зник пам’ятник Суворову

Окрім інтернету в Херсоні зник пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову, пишуть місцеві паблики.
Містяни припускають, що його забрали з собою росіяни під час евакуації на лівий берег Дніпра.
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Окрім інтернету в Херсоні зник пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову, пишуть місцеві паблики.
Містяни припускають, що його забрали з собою росіяни під час евакуації на лівий берег Дніпра.
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