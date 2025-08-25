У Генштабі назвали три найскладніші ділянки фронту

Розпочалася 1279 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. З 24 по 25 серпня на фронті зафіксовано 159 боїв. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 46 атак, на Новопавлівському напрямку ворог штурмував 31 раз, на Лиманському напрямку відбито 20 штурмів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 130 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4735 обстрілів, зокрема 26 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4711 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів:

Суми, Нова Гута, Стара Гута Сумської області;

Білогір’я Запорізької області;

Наддніпрянське, Львове Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіабомби, та здійснив 206 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дванадцять спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Майського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Щербинівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмів агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ.

Новопавлівський, Придніпровський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Зелене Поле, Іскра, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка — в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха.

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку поблизу населеного пункту Приморське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.