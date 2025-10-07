У Харкові знеструмлено три райони — Терехов розповів про наслідки нічної атаки

Міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального марафону розповів про наслідки нічної атаки рф 6 жовтня: ворог обстріляв енергетичні об’єкти міста, через що без світла наразі перебувають три райони.

За словами Терехова, було випущено 25 БпЛА «Шахед», котрі потрапили по трансформаторній підстанції, що забезпечувала живлення кількох частин міста. В результаті підстанція згоріла, і енергопостачання в трьох районах Харкова було порушене.

Станом на час інтерв’ю без електрики залишаються близько 10 тисяч абонентів. Терехов повідомив, що комунальники та працівники «Харківобленерго» працювали всю ніч і вже частково відновили живлення для багатьох споживачів.

Міський очільник також звернув увагу на те, що російські удари останнім часом все частіше спрямовані саме на критичну інфраструктуру — енергетичні системи, мережі, підстанції, що значно посилює наслідки атак для життєдіяльності міста й збільшує ризики для мешканців.