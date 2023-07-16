Кримінал

У Харкові виявлено дві вирви від влучання ракет – на стадіоні і на дорозі

16 Липня 2023 08:47
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ракетний удар

Протягом доби рятувальники Харкова 4 рази виїжджали на перевірку ймовірних місць влучання ворожих ракет. У 3-х випадках інформація про влучання не підтвердилась. Проте у Шевченківському районі рятувальниками виявлені 2 вирви в грунті від ракетних розривів. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляється у зведенні ГУ ДСНС в Харківській області.

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району м. Харків. В 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих.


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