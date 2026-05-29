У Харкові викрили шахрайський кол-центр, який ошукав громадян Латвії на понад €100 тисяч

Правоохоронці викрили у Харкові підпільний шахрайський кол-центр, учасники якого ошукували громадян Латвії та викрали у них понад 100 тисяч євро. До спецоперації були залучені СБУ, Нацполіція України та правоохоронці Латвії.

Про це повідомило Управління СБУ в Харківській області.

СБУ ліквідувала у Харкові міжнародну шахрайську схему з кредитами та криптовалютою / Фото: СБУ

За даними слідства, учасники злочинної групи отримували доступ до онлайн-банкінгу громадян Латвії, використовуючи їхні засоби автентифікації. Після цього вони входили до особистих кабінетів потерпілих, підробляли електронні підписи та оформлювали на них кредити.

Отримані кошти виводили через банківські установи та криптовалютні біржі, а потім розподіляли між учасниками схеми через електронні гаманці.

Крім того, правоохоронці встановили, що фігуранти займалися інвестиційним шахрайством. Під виглядом прибуткових вкладень у криптовалюту та трейдинг вони переконували людей інвестувати гроші у фіктивні проєкти, після чого привласнювали кошти та припиняли зв’язок із жертвами.

Слідство встановило, що організаторами схеми були місцеві жителі. Один із них координував діяльність угруповання, а інша учасниця відповідала за підбір персоналу, роботу операторів та виплату зарплат.

Для реалізації схеми зловмисники облаштували офіс у центрі Харкова. Звідти вони телефонували громадянам Латвії, представляючись співробітниками юридичної компанії.

Для конспірації в кол-центрі діяли суворий пропускний режим, система відеоспостереження та перевірки персоналу за допомогою поліграфа.

Наразі встановлено щонайменше шістьох потерпілих громадян Латвії. За оперативними даними, до діяльності угруповання було залучено понад десять осіб.

Під час 14 обшуків за місцями проживання підозрюваних, в офісі кол-центру та транспортних засобах правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи, чорнові записи та інші докази.

Організаторам та активним учасникам схеми повідомили про підозру за статтями про створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.