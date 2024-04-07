У Харкові та області посилюють графіки відключення світла

У Харкові та області, через російські ударі, енергетики змушені збільшити обсяг аварійних відключень.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Вночі росіяни завдали чергового масованого удару дронами по Харківщині. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – об’єкт високовольтної мережі НЕК “Укренерго”. Диспетчерський центр “Укренерго” змушений збільшити сьогодні в Харкові та області обсяг аварійних відключень. Зараз ремонтні бригади “Укренерго” працюють над відновленням енергопостачання”, – йдеться у повідомлені.

Через ризик повторних обстрілів прогнози з відновлення в Укренерго не дають.