Економіка

У Харкові повернулися до застосування графіків погодинних відключень світла

31 Березня 2024 14:01
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електроенергія
Знеструмлена будівля Держпрому у Харкові / Фото Міненерго

Зараз обмеження споживання зняті в усіх постраждалих регіонах країни. Але ввечері, в години вечірнього максимуму, можливо застосування обмеження споживання для побутових споживачів: на Харківщині та Одещині, для промислових в Кривому Розі.

Про це повідомили в “Укренерго”.

За інформацією Міненерго, у Харкові енергетики змушені повернутися до застосування графіків погодинних відключень.

Це пов’язано з ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання.

“Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак”, – зазначили в міністерстві.


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