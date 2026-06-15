У Харкові під час повторного удару РФ загинули п’ятеро рятувальників, є поранені

Сьогодні вночі, 15 червня, у Харкові під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок російської атаки, рятувальники потрапили під повторний удар. Загинули п’ятеро співробітників ДСНС, ще щонайменше п’ятеро дістали поранення.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Рятувальники працювали на місці ліквідації наслідків обстрілу, коли російські війська завдали повторного удару.

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Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Холодногірському районі були зафіксовані ракетні удари. Внаслідок атаки вибухові травми отримали 40-річний та 30-річний чоловіки. Обох госпіталізували у важкому стані. Згодом стало відомо ще про одного постраждалого — 36-річного чоловіка, якому медики надали невідкладну допомогу.

Також росіяни атакували Шевченківський район ударним безпілотником. Внаслідок влучання спалахнули гараж та суха трава. Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу. До лікарні доставили 34-річну жінку

Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.